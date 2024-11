Demo am Donnerstag führt zu Anhaltungen im Grazer Verkehr

Eine Demonstration in Graz am Donnerstag führt zu Anhaltungen im Verkehr.

Am kommenden Sonntag, den 24. November 2024 wird findet die Landtagswahl in der Steiermark statt. Der Wahlkampf findet seinen Abschluss. Der Wahlkampf-Abschluss der FPÖ Steiermark findet am heutigen Donnerstag um 18 Uhr in der Seifenfabrik statt. Bereits kurz vor dem Treffen der Freiheitlichen bitten mehrere Organisationen und Gruppierungen wie die „Omas gegen Rechts“ zur Demonstration „Jetzt erst recht: nicht rechts“.

Demo führt zu Anhaltungen im Verkehr

Die Demonstrationen sorgt auch für Änderungen im öffentlichen Verkehr, wie die Holding Graz informiert: Wegen einer Versammlung in Graz zum Thema „Donnerstagsdemo – Offensive gegen Rechts“ kommt es am heuten Donnerstag, den 21. November 2024, in der Zeit von ca. 17 Uhr bis ca. 18.30 Uhr zu Anhaltungen der Buslinien 30, 31, 32, 33, 39, 40 und 67 im Bereich Augartenbrücke/ÖGK, weiters zu Anhaltungen der Buslinien 34 und 34E in der Grazbachgasse und der Straßenbahnlinien 4 und 5 im Bereich am Schönaugürtel.

Die Route

Die Versammlung beginnt um ca. 16.30 Uhr am Griesplatz. Ab 17 Uhr gehen die Teilnehmer auf der Strecke Zweiglgasse – Augartenbrücke – Grazbachgasse – Conrad-von-Hötzendorf-Straße zum Endpunkt vor der Stadthalle unter dem Vordach. Die Polizei wird während des gesamten Zuges die Verkehrsführung entlang der Marschroute sperren. Besonders betroffen sind die Conrad-von-Hötzendorf-Straße sowie die umliegenden Straßen. Die Grazer Polizei appelliert, die stark befahrende Conrad-von-Hötzendorf-Straße am Donnerstag zwischen 17 Uhr und 18 Uhr zu meiden.

So wirkt sich die Demo auf die Grazer Linien aus Buslinien 30, 31, 32, 33, 39, 40 und 67: In der Zeit von ca. 17 bis ca. 17.20 Uhr wird es im Bereich der Augartenbrücke zu Anhaltungen dieser Buslinien in Richtung Jakominiplatz/ÖGK kommen. Buslinien 34 und 34E: In der Zeit von ca. 17.15 bis ca. 17.25 Uhr kommt es an der Kreuzung Grazbachgasse/Pestalozzistraße zu Anhaltungen der Busse der Linien 34 und 34E. Linien 4 und 5: In der Zeit von ca. 17.45 bis ca. 18.00 Uhr wird es zu Anhaltungen der Linien 4 und 5 im Bereich Schönaugürtel – Stadthalle kommen.

Auf Demo folgen Redebeiträge

Redebeiträge gibt es bei der Demonstration von Vertretern und Vertreterinnen der Omas Gegen Rechts, Seebrücke, Sozialistische Jugend, Offensive gegen Rechts, der Gewerkschaft, 8. März Demo, KSV Lilli. sowie Vertreter und Vertreterinnen aus dem Kunst- und Kulturbereich und aus der LGBTIQ-Community. Musikalisch untermalt wird die Veranstaltung von dem DJ Kollektiv “Bass gegen Hass”. „Ich glaube, für viele von uns sind die Geschehnisse der letzten Zeit besorgniserregend. Der Ausgang der Wahl in den USA, der Bruch der Ampelkoalition und der Ausgang der Nationalratswahlen hier in Österreich. Die Gefahr einer Regierungsbeteiligung der FPÖ ist sehr real. Allein, dass ein schlagender Burschenschaftler jetzt der Nationalratspräsident ist, ist verheerend. Die Angst, dass sich ein ähnliches Wahlergebnis bei den Landtagswahlen ergibt, ist bei vielen Menschen groß. Gerade deswegen müssen wir auf die Straße gehen, laut sein, ein Zeichen setzen und sagen: ‚Mit uns nicht!‘ Wir, als Offensive gegen Rechts, werden auch nach den Landtagswahlen ganz klar uns gegen die FPÖ, gegen Rechts und gegen Faschismus einsetzen”, so Yael von der Offensive gegen Rechts.