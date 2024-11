Waschmaschinen-Betrug in Villach: Gab es Komplizen?

Am 28. Oktober fand in Villach ein Großeinsatz bei einem Geschäft für Haushaltsgeräte statt. Es ging um einen mutmaßlichen Großbetrug mit Waschmaschinen.

Veröffentlicht am 21. November 2024

Wie berichtet, wurde am 28. Oktober 2024 ein Geschäftslokal für Haushaltsgeräte in Villach von der Polizei durchsucht. Grund ist ein mutmaßlicher Großbetrug. Die Ermittlungen laufen auf Hochtouren. Ein 55-jähriger Unternehmer soll nämlich eine Villacher Baugenossenschaft um mehrere hunderttausend Euro betrogen haben. Es gilt die Unschuldsvermutung.

Waschmaschinen-Schwindel flog auf

Konkret habe er dem Unternehmen über Monate hinweg Haushaltsgeräte, wie Waschmaschinen und Trockner, in Rechnung gestellt, jedoch nie ausgeliefert. Einer Hausverwalterin ist der Schwindel schließlich aufgefallen. In der Zwischenzeit soll der Unternehmer auch ein entsprechendes Geständnis abgelegt, mehr dazu unter: Großbetrug mit Waschmaschinen: Unternehmer soll gestanden haben. In diesem soll er laut einem Bericht der Kleinen Zeitung auch mehrere Mitarbeitende der Wohnungsgenossenschaft belasten.

Gab es Komplizen?

Angeblich hätten diese den Erhalt der Gerätschaften bestätigt. Im Gegenzug hätten sie Elektrogeräte im Betrieb des Tatverdächtigen erhalten. Auch für sie gilt natürlich die Unschuldsvermutung. Aufgrund der schweren Anschuldigungen sind die betreffenden Angestellten jedoch momentan vom Dienst freigestellt.