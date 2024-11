Hälfte der Lawinenunfälle betrifft auch Profis: Wo die Gefahren lauern

Die kalten Temperaturen und ersten Schneefälle locken viele Wintersportbegeisterte in die Berge. Der Österreichische Alpenverein (ÖAV) warnt jedoch eindringlich vor der unterschätzten Lawinengefahr, die insbesondere erfahrene Bergsportler betrifft. Statistiken zeigen, dass etwa die Hälfte aller Lawinenunfälle in den vergangenen Jahren auf diese Gruppe zurückzuführen ist. Laut Michael Larcher, Leiter der ÖAV-Bergsportabteilung, neigen Profis dazu, Risiken zu unterschätzen: „Profis sind viel unterwegs und machen laufend erfolgreiche Erfahrungen. Immer mehr kann sich dann das Gefühl etablieren, man hätte die Kontrolle über Gefahren am Berg.“

Gefährliche Denkfehler bei Profis

Larcher betont, dass auch Experten oft Sicherheitsmaßnahmen vernachlässigen, obwohl sie deren Wichtigkeit kennen. Dies könne fatale Folgen haben, insbesondere bei hoher Lawinenwarnstufe. Bei Lawinengefahr der Stufe vier ist der Anteil erfahrener Bergsportler an Unfällen „erschreckend hoch“. Klar vorgegebene Sicherheitsstandards würden oft ignoriert. Dies könne „fatale Auswirkungen“ haben, sagte Larcher. Insbesondere Bergführer seien von dieser „Expertenfalle“ betroffen: „Dies kann dann der Fall sein, wenn mich der Erwartungsdruck dazu verführt, die Risikobereitschaft zu erhöhen.“

Ausbildung und Prävention im Fokus

Um Unfälle zu reduzieren, setzt der Alpenverein auf verstärkte Ausbildung. Das jährlich stattfindende „Lawinenupdate“ bietet sowohl Einsteigern als auch Profis die Möglichkeit, Gefahrenmuster zu erkennen und Sicherheitsvorkehrungen zu vertiefen. Ziel ist es, Denkfehler und Routinen, die zur Gefahr werden könnten, bewusst zu machen.

Bilanz der Wintersaison 2023/2024

In der vergangenen Wintersaison waren 369 Menschen in Österreich an Lawinenunfällen beteiligt, 14 davon kamen ums Leben. Diese Zahlen unterstreichen die Wichtigkeit präventiver Maßnahmen und eines verantwortungsbewussten Verhaltens am Berg. (APA/red. 21. 11. 24)