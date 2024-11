Serieneinbrecher: Nach 139 Einbrüchen in Klagenfurt vor Gericht

Ein mutmaßlicher Einbrecher muss sich am Donnerstag vor dem Landesgericht Klagenfurt verantworten.

Wegen insgesamt 139 Einbrüchen musste sich am Donnerstag ein 40-jähriger Rumäne vor dem Landesgericht Klagenfurt verantworten. Dem Mann wird vorgeworfen, innerhalb von zwei Jahren die Taten in ganz Österreich, vor allem jedoch in Kärnten, begangen zu haben. Der Mann bekannte sich vor dem Schöffensenat unter Vorsitz von Richter Gerhard Pöllinger-Sorré vollinhaltlich schuldig.

Umfangreiches Ermittlungsverfahren

Staatsanwalt Maik Barsch verwies auf ein umfangreiches Ermittlungsverfahren mit eindeutigen Beweisergebnissen, laut denen der Mann eindeutig überführt werden könne. Unter anderem wurden DNA-Spuren und Schuhsohlenabdrücke vom Angeklagten gesichert. Der Mann war über Fenster und Türen in Häuser eingestiegen und hatte insgesamt einen Geldbetrag im fünfstelligen Eurobereich erbeutet, dazu weitere Wertgegenstände, die er zu Geld machte. Mit dem Geld finanzierte der gelernte Fleischer und Vater von drei Kindern seinen Lebensunterhalt, einen Teil verspielte er in Wettbüros.

Prozess war vorerst bis Nachmittag anberaumt

Der wegen Einbrüchen in der Schweiz vorbestrafte Mann gab vor Gericht alles zu, war aber ansonsten äußerst wortkarg: Warum er sich, bei einem Wohnsitz in Italien, ausgerechnet Österreich ausgesucht habe, wollte er nicht sagen, auch zu seiner Verurteilung in der Schweiz hatte er keine Angaben gemacht. Der Prozess war vorerst bis Nachmittag anberaumt, ein Urteil könnte es aber bereits früher geben. (APA/RED 21.11.2024)