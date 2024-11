Große Trauer: Bekannter Brigadier Horst Scheifinger verstorben

Der gelernte Tischler Horst Scheifinger (Jahrgang 1939) trat 1960 in den Dienst der Österreichischen Bundesgendarmerie ein und wurde nach Absolvierung der Grundausbildung am damaligen Gendarmerieposten Bruck an der Mur eingeteilt. Daneben besuchte er die Arbeitermittelschule und schloss diese 1971 mit der Reifeprüfung ab. Von 1971 bis 1973 absolvierte er die Offiziersausbildung an der damaligen Gendarmeriezentralschule in Mödling. Als Leutnant wurde er beim ökonomisch-administrativen Dienst des Landesgendarmeriekommandos (LGK) Steiermark eingeteilt. 1974 wurde er zum Oberleutnant befördert und wechselte zur Schulabteilung des LGK, deren Führung er 1982 bis 1987 übernahm. Im Jahre 1987 trat er die Funktion des Leiters der Referatsgruppe II und dritten Stellvertreters des Landesgendarmeriekommandanten an. Am 18.2.1991 übernahm Horst Scheifinger die Führung des damaligen LGK Steiermark, die er bis zu seiner Ruhestandsversetzung Ende 2002 innehatte. Mit 1. Jänner 1995 wurde er zum Brigadier befördert.