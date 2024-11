Auf Schicker folgt Parensen: Sturm hat neuen Sport-Chef

Veröffentlicht am 21. November 2024, 10:51 / ©Pixabay/Screenshot Sturm Graz Facebook

Im Oktober wurde bekannt: Andreas Schicker verlässt Sturm Graz und wird neuer Geschäftsführer der TSG Hoffenheim. Vor Kurzem gab auch Sturm-Cheftrainer Christian Ilzer seinen Wechsel zur TSG Hoffenheim bekannt. Der 47-jährige Erfolgstrainer erhält in der Bundesliga einen langfristigen Vertrag. Näheres dazu hier: Jetzt fix: Ilzer als Trainer für die TSG Hoffenheim bekannt gegeben.

Michael Parensen neuer Geschäftsführer Sport

Sturm Graz hat nun offiziell eine Schicker-Nachfolge. Michael Parensen tritt in die Fußstapfen des ehemaligen Sport-Direktor von Sturm Graz. „Die Tinte ist trocken! Michael Parensen wird unser neuer Geschäftsführer Sport – herzlich willkommen in Graz!“, heißt es in einem Posting von Sturm Graz.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 21.11.2024 um 10:57 Uhr aktualisiert