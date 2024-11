Nach Insolvenz: Wiener Traditionsbeisl am Naschmarkt wird gerettet

Das Wiener Traditionsbeisl „Schmauswaberl“ musste im September 2024 Insolvenz anmelden. Das Lokal, das seit über 60 Jahren als Kultstätte gilt, kämpfte bereits im Sommer mit erheblichen finanziellen Problemen. Trotz zahlreicher Rettungsversuche, darunter Benefizkonzerte mit bekannten Künstlern wie Voodoo Jürgens, war der Insolvenzverwalter am Ende unumgänglich.

Gläubiger stimmen Sanierungsplan zu: Das Kultlokal erhält eine zweite Chance

Am Wiener Handelsgericht stimmten nun die Gläubiger einem Sanierungsplan zu, was den Fortbestand des Lokals sichert. Die Gläubiger erhalten eine Quote von 20 Prozent ihrer Forderungen. Ein Teilbetrag von fünf Prozent wird sofort gezahlt, während der Rest in vier Raten über zwei Jahre verteilt beglichen wird, wie der Österreichische Verband Creditreform (ÖVC) informiert.

Pandemie und steigende Kosten als Ursachen: Wie das „Schmauswaberl“ in die Krise geriet

Die Insolvenzursachen lagen vor allem in den Folgen der Pandemie, die durch Ausgangsbeschränkungen und hohe Betriebskosten wie steigende Mieten und Energiepreise verschärft wurden. Diese Faktoren machten die finanziellen Schwierigkeiten für das Lokal zunehmend untragbar.

Neustart mit Erweiterung: Das „Schmauswaberl“ setzt auf langfristige Stabilität

Insolvenzexperte Stephan Mazal von Creditreform betont, dass eine geplante Vergrößerung des „Schmauswaberl“ die langfristige finanzielle Stabilität des Lokals gewährleisten soll. Das Lokal bleibt ein beliebter Treffpunkt für Nachtschwärmer und wird unter der Leitung von Peter Balon weiterhin an der Linken Wienzeile bestehen.