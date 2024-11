Misshandelter Kater auf B147 ausgesetzt: Wer kennt die arme Fellnase?

Kater an B147 ausgesetzt und misshandelt. Jetzt gibt es nur noch eine Frage: Wer kennt den Täter?

Veröffentlicht am 21. November 2024, 11:01 / ©Pfotenhilfe

Ende letzter Woche entdeckte ein aufmerksamer Tierfreund aus Straßwalchen in der Parz (Gemeinde Munderfing, Bezirk Braunau) einen stark misshandelten Kater am Straßenrand der B147. Der Kater war in einem katastrophalen Zustand und wirkte vollkommen apathisch. Der Tierfreund brachte das hilflose Tier sofort zum Tierschutzhof Pfotenhilfe.

Gravierende Misshandlungen festgestellt

„Aufgrund der Auffindesituation dachte ich zunächst, dass der total apathische Kater wohl angefahren wurde“, berichtet Johanna Stadler, Geschäftsführerin des Tierschutzhofes. Doch bei der Untersuchung wurde schnell klar, dass der Kater Opfer schwerer Misshandlungen geworden war. Alle Schnurrhaare waren abgeschnitten, die Krallen stark gekürzt, und in den Krallen steckten Fasern einer Kuscheldecke. Eine große Beule auf dem Hinterkopf deutet auf einen Schlag hin.

Tierquälerei mit schlimmen Folgen

Laut dem behandelnden Tierarzt deuten die Verletzungen auf vorsätzliche Quälerei hin. Der Kater hatte sich stark auf die Zunge gebissen und war völlig durchnässt. Das Misshandeln von Tieren, wie das absichtliche Kürzen von Schnurrhaaren und Krallen, verstößt gegen das Tierschutzgesetz und kann mit bis zu zwei Jahren Freiheitsstrafe geahndet werden.

Täter gesucht

Der misshandelte Kater wird derzeit auf dem Tierschutzhof Pfotenhilfe liebevoll gepflegt und zeigt erste Fortschritte. Jetzt sucht die Organisation nach Hinweisen auf den Halter und den Täter, der für dieses grausame Vergehen verantwortlich ist. Alle Informationen, auch anonyme Hinweise, können über das Kontaktformular auf www.pfotenhilfe.at abgegeben werden.