Schaurig-schönes Spektakel: Krampusse erobern Villacher Innenstadt

Über 1.000 Teilnehmende ziehen am 29. November 2024 verkleidet als Perchten und Krampusse durch die Villacher Innenstadt.

Veröffentlicht am 21. November 2024, 11:01 / ©Marta Gillner

Kommende Woche ist es endlich so weit! Über 1.000 Teilnehmende ziehen am 29. November 2024 verkleidet als Perchten und Krampusse durch die Villacher Innenstadt. 15 Gruppen aus dem Bezirk Villach sind dabei. Außerdem sieben Gruppen aus der Steiermark, sechs Gruppen aus Salzburg sowie je zwei Gruppen aus Niederösterreich und Südtirol. Zudem ist auch eine Abordnung aus Bayern mit dabei.

©Marta Gillner Auch 15 Gruppen aus dem Bezirk Villach sind am 29. November mit dabei.

Kindergruppen und sechs Maskenschnitzer

Vier Kindergruppen nehmen ebenfalls teil, um eine gelebte Aufrechterhaltung und Förderung des Brauchtums zu signalisieren. Vor Ort sind zudem sechs Maskenschnitzer, darunter der bekannte Villacher Sascha Pozewaunig. Wie gewohnt, startet der Lauf, ab 18 Uhr, in der 10.-Oktoberstraße in Villach und zieht sich über den Hauptplatz bis in die Gerbergasse.

Ein paar Tage später kommt der Nikolaus

Am 3. Dezember 2024 wird obendrein der Nikolaus zwischen 16 und 19 Uhr Kinderaugen zum Strahlen bringen. „Für die Kleinen werden Süßigkeiten verteilt und es dürfen auch Fotos gemacht werden“, heißt es seitens des Stadtmarketings Villach. Unterstützt wird der Nikolaus von der Krampusgruppe „Torvus Pass“ aus Landskron.