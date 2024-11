Großer Tag für Andreas Gabalier: Künstler startet in neue Lebensphase

Der Volks-Rock’n’Roller Andreas Gabalier startet in einen neuen Lebensabschnitt: Am heutigen Donnerstag, den 21. November 2024 feiert er seinen 40. Geburtstag. Um 13.13 Uhr hat der „kleine Andi“ vor vier Jahrzehnten zum ersten Mal das Licht der Welt erblickt, wie er in einem Instagram-Posting anlässlich seines großen Jubiläums informiert. Darauf zu sehen: Andreas Gabalier in jungen Jahren wie er ganz unschuldig und wenig spitzbübisch in die Kamera blickt. Die Aufnahme zeigt ihn beim Keks-Ausstechen. „Danke für dieses einzigartig schöne Leben“, so der Text zum Bild.

Gabalier hat mit seinen Fans bereits vorgefeiert

Das runde Jubiläum hat er mit einer Mega-Party in Graz schon vorgefeiert. Am 16. November hat sich der „Steirer Bua“ in der Grazer Stadthalle bei der großen Half-Time-Show 1984 gemeinsam mit seinen Fans von seinen „wilden Dreißigern“ verabschiedet.