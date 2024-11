ÖBB: Fahrplanabweichungen zwischen Rothenturn und Paternion

Die ÖBB-Instandhaltungsarbeiten im Bezirk Spittal an der Drau werden vier Tage dauern.

Die ÖBB-Instandhaltungsarbeiten im Bezirk Spittal an der Drau werden vier Tage dauern.

Veröffentlicht am 21. November 2024, 12:02 / ©ÖBB/Robert Deopito

Die Instandhaltungsarbeiten werden laut den Österreichischen Bundesbahnen (ÖBB) vier Tage dauern. „Der Bahnbetrieb kann aber mit Einschränkungen weitergeführt werden“, so die Verantwortlichen. Jedoch kommt es zu Fahrplan-Abweichungen im Nahverkehr. Betroffen ist die S-Bahn-Linie S1 am 25. und 26. November 2024 zwischen Paternion-Feistritz und Spittal an der Drau. Einige Züge werden durch Schienenersatzverkehrs-Busse ersetzt. Die ÖBB bitten Reisende um Verständnis.