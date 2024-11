Schnee in Österreich: Jetzt kommen bis zu 30 Zentimeter

Der Winter hat in Österreich schon Einzug gefunden. Auch ab dem heutigen Donnerstag wird in einigen Teilen Österreichs Schnee erwartet.

Frau Holle kommt nach Österreich! Ab Donnerstagmittag ziehen von Westen her dichte Wolken auf, die sich rasch ausbreiten. Über Nacht wird in vielen Teilen des Landes Schnee erwartet. 5 Minuten hat nachgefragt, wo Flocken fallen werden und vor allem wie viel.

„Tief Renate“

Das „Tief Renate“ liegt aktuell noch im Zentrum über Nordfrankreich, wie die Geosphere Austria in ihrem Facebook Posting bekanntgibt. Das Tief bahnt sich nun seinen Weg in Richtung des Alpenraums. In der Nacht auf den morgigen Freitag wird Schneefall in höheren Lagen und auch verbreitet Regen in tieferen Lagen erwartet. Bevor uns das Tiefzentrum jedoch erreicht, baut sich an der Alpennordseite noch ein kräftiger Föhn auf, der das Tief noch etwas am Vorankommen hindert. Der Föhn löst sich in der kommenden Nacht auf und Schnee und Regen breiten sich auf weite Teile des Landes aus.

Schneefall in Kärnten

Wie Meteorologe der Geosphere Austria, Andreas Mansberger, im Gespräch mit 5 Minuten berichtet, wird es in Kärnten über Nacht so gut wie überall schneien. Die Unterschiede sind in der Schneemenge zu finden. Generell werden im Bereich der Karawanken, im Rosental und Jauntal in den Tälern zwischen zehn und 15 Zentimeter Schnee erwartet. „Am Berg erwarten wir teilweise bis zu 25 Zentimeter“, so der Meteorologe weiter. Deutlich weniger Niederschlag soll es in Richtung Westen geben. Im Bereich der Karnischen Alpen bekommen wir zehn Zentimeter Neuschnee und im Gailtal zwischen drei und acht Zentimeter Neuschnee.

St. Veit an der Glan, Klagenfurt und Villach

In St. Veit an der Glan erwartet uns eine Schneemenge zwischen drei und acht Zentimeter. „In Klagenfurt sind wir bei einer Schneehöhe von circa zehn Zentimeter und in Villach können es mit etwas Glück zehn Zentimeter werden“, so Mansberger weiter.

Schneefall in der Steiermark

„Hier ist vor allem die südliche Steiermark betroffen. Am meisten Schnee gibt es an der Grenze zu Slowenien, da erwarten wir Mengen von fünf bis maximal zehn Zentimeter“, berichtet der Meteorologe weiter im Gespräch mit 5 Minuten. Es sei auch möglich, dass es zu Beginn des Niederschlags im Flachland regnet und dann im Laufe des Niederschlags-Ereignisses in Schnee übergeht. Grundsätzlich werden um die fünf Zentimeter erwartet. „Die Obersteiermark bekommt weniger Schnee ab, da liegen die Mengen im Bereich um die drei Zentimeter“, führt Mansberger aus. Die Temperaturen sinken in der Nacht nicht allzu kräftig und liegen im Bereich um die null Grad.

Neuschnee in Graz und sogar Wien

„In Graz sind durchaus ein paar Zentimeter Neuschnee zu erwarten“, so der Meteorologe weiter. Fallen sollen zwischen zwei und fünf Zentimeter. „Es kommt darauf an, wann der Schnee tatsächlich liegen bleibt, da der Boden untertags nicht mehr gefroren ist, das kann dauern bis der Schnee tatsächlich liegen bleibt“, so der Meteorologe im Gespräch mit 5 Minuten abschließend. Auch über Wien ziehen in der Nacht ein paar unergiebige Schneeschauer. Dazu bläst lebhafter Wind.

Auch andere Wetterdienste warnen

Am Nachmittag soll laut Skywarn Austria vor allem das Vorarlberg und Tirol von Schneefall betroffen sein. Hier werden zehn bis zwanzig Zentimeter Neuschnee erwartet. In höheren Lagen sogar bis zu 30 Zentimeter! Das Tief breitet sich in der Folge auf weite Teile Tirols, Salzburgs und den Westen Oberösterreichs aus. In Salzburg, Oberösterreich, dem Süd- und Mittelburgenland, dem Südwesten von Niederösterreich und dem Waldviertel werden ebenfalls zwei bis zehn Zentimeter Schnee fallen. Zudem erreicht ein weiteres Niederschlagsgebiet im Laufe der Nacht eben auch Osttirol und Kärnten sowie die Steiermark und das Burgenland. Bis in die Morgenstunden soll es nördlich der Alpen schneien.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 21.11.2024 um 12:55 Uhr aktualisiert