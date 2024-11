Baby von Wiener Neugeborenenstation entführt: Polizei im Großeinsatz

Am vergangenen Donnerstag ereignete sich ein alarmierender Vorfall in der Klinik Favoriten in Wien. Ein Baby wurde aus der Neugeborenenstation entführt, was sofort einen großangelegten Polizeieinsatz auslöste. Inmitten der angespannten Lage vor Ort konzentrieren sich die Ermittlungen vorerst auf das Umfeld des Säuglings.

Polizei schaltet Großaufgebot ein

Die Polizei reagierte unverzüglich auf den Vorfall und brachte ein Großaufgebot in Stellung, um die Entführung schnellstmöglich aufzuklären. Zahlreiche Einsatzkräfte durchsuchten die Umgebung und begannen mit der Suche nach dem entführten Kind. Derzeit sind noch keine weiteren Details zur Täteridentität bekannt.

Verdacht richtet sich auf familiäres Umfeld

Die Polizei geht ersten Informationen zufolge davon aus, dass die Entführung mit dem familiären Umfeld des Babys in Verbindung steht. Der Verdacht konzentriert sich auf Personen, die in enger Beziehung zu dem Kind stehen könnten. Weitere Ermittlungen sollen nun klären, ob dieser Verdacht zutrifft, wie die „Krone“ berichtet.