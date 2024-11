14 verwahrloste Esel vor Schlachtung gerettet: „Es ist kaum auszuhalten“

Was als kleiner Tierbestand begann, entwickelte sich zu einem Alptraum: In Italien wurden 14 Esel vor der Schlachtung gerettet, nachdem sie in völlig verwahrlostem Zustand auf einem Grundstück in der Nähe der Bäuerin gehalten wurden. Abgemagert, fast ohne Fell und mit stark deformierten Hufen – der Zustand der Tiere war erschreckend. Als die italienische Tierschutzorganisation „Horse Angels“ eingriff, standen die Tiere vor der Zwangsversteigerung, die ihr Ende im Schlachthaus gefunden hätte.

©Gut Aiderbichl | Schmerzhafte Spuren der Vernachlässigung: Die Wunden am Kopf eines geretteten Esels zeigen das Leid, das er durchstehen musste. ©Gut Aiderbichl | Die gerettete Eselherde blickt einer besseren Zukunft entgegen. ©Gut Aiderbichl | Mit Liebe versorgt: Eine Tierretterin füttert die geschwächten Esel, die sich nun langsam erholen können.

Animal Hoarding: Ein untragbares Problem

Der Tierbesitzer war von der zunehmenden Zahl seiner Esel vollkommen überfordert. Über 60 Tiere lebten auf seinem Hof, doch die finanziellen und gesundheitlichen Probleme verhinderten eine ausreichende Pflege. Das Phänomen „Animal Hoarding“ tritt auf, wenn Menschen mehr Tiere halten, als sie versorgen können, was zu katastrophalen Zuständen führt. Der Fall verdeutlicht, dass Animal Hoarding nicht nur Hunde oder Katzen betrifft, sondern auch größere Tiere wie Esel.

Verwachsene Hufe und Schmerzen ohne Ende

Monatelang hatten die Esel unter schrecklichen Bedingungen gelitten: Ihre Hufe wurden nie geschnitten, was dazu führte, dass einige Esel mit verwachsenen Hufen schmerzhafte Beeinträchtigungen hatten. „Ihre Hufe wurden seit Jahren nicht mehr ausgeschnitten – bei einigen waren sie so stark verwachsen, dass sich die Beine der Esel im 90-Grad-Winkel zur Seite bogen. Die Vorstellung, welche Schmerzen diese Tiere erlitten haben müssen, ist kaum auszuhalten“, so eine Tierretterin von Gut Aiderbichl.

Rettung vor dem Schlachthof

Dank der Hilfe der italienischen Organisation „Horse Angels“ konnte der dramatische Endpunkt verhindert werden: Die Esel wurden von ihrem schrecklichen Schicksal befreit. Ein Teil der Tiere fand schnell ein neues Zuhause, doch zwölf Hengste und zwei Stuten blieben zurück – keine Familie wollte die verletzten Tiere aufnehmen.

Gut Aiderbichl rettet die armen Seelen

„Diese Esel haben so viel Leid erlebt, und dann sollten sie einfach geschlachtet werden? Das ist für uns nicht hinnehmbar“, erklärt Dieter Ehrengruber, Geschäftsführer und Stiftungsvorstand von Gut Aiderbichl. Ein Team von Tierrettern reiste sofort nach Italien, um die Tiere zu retten. Ihre Gesundheitszustände, mit offenen Wunden und deformierten Hufen, waren schockierend. Die Rettung war dramatisch, doch die Esel waren endlich in Sicherheit.

Medizinische Versorgung und neue Chancen

Zwei der Stuten wurden bereits nach Henndorf auf Gut Aiderbichl gebracht, während die restlichen Tiere ein neues Zuhause in Scholen, Deutschland, fanden. „Die Esel brauchen dringend medizinische Versorgung und eine intensive Behandlung für ihre Hufe“, betont Ehrengruber. Doch es ist ein Licht am Ende des Tunnels: Die Tiere sind nun sicher und erhalten die Pflege, die sie dringend brauchen.