Nach schweren Unwettern: FriedWald bald wieder geöffnet

Die FriedWald GmbH hat mit der Eröffnung des ersten Bestattungswalds in Deutschland im Jahr 2001 eine Veränderung in der Bestattungskultur in Deutschland angestoßen. Inzwischen ist die Waldbestattung eine etablierte Alternative zum klassischen Friedhof. Auch in Österreich wächst der Anteil an Feuerbestattungen und damit der Wunsch nach alternativen Bestattungsorten stetig. Der FriedWald Schöcklland bei Graz wurde 2012 als erster FriedWald-Standort Österreichs eröffnet. Inzwischen gibt es in Deutschland 88 und in Österreich drei FriedWald-Standorte. Laut einer repräsentativen Umfrage im Auftrag von FriedWald vom Herbst 2023 können sich rund 50 Prozent der Österreicherinnen und Österreicher ein Urnengrab unter einem Baum in einem natürlichen Bestattungswald vorstellen (Quelle Verian früher kantar/emnid). Die Marke FriedWald® ist in Deutschland und Österreich geschützt. Ziel ist, in schönen Waldregionen ein einheitliches und ökologisch anerkanntes Naturbestattungskonzept zu gewährleisten.