Franz-Josefs-Bahnhof erstrahlt nach Umbau in neuem Glanz

Der Franz-Josefs-Bahnhof in Wien wurde im November 2024 fertiggestellt.

Veröffentlicht am 21. November 2024, 13:58 / ©ÖBB Scheiblecker

Der Wiener Franz-Josefs-Bahnhof präsentiert sich nach seiner umfangreichen Modernisierung mit einer lichtdurchfluteten und großzügigen Eingangshalle. In der neuen Gleis- und Eingangshalle wurden rund 4.000 m² Glas- und Deckenverkleidung sowie nahezu 5.000 m² Natursteinbelag verlegt, um dem Bahnhof ein modernes und einladendes Erscheinungsbild zu verleihen. Zur Verbesserung der Zugänglichkeit zur Gleishalle wurden von den ÖBB zudem zwei neue Eingänge an der Nordbergstraße und Althanstraße geschaffen.

„Unsere Reisende sollen sich wohlfühlen“

Mit dem Abschluss dieser Baumaßnahmen ist die umfassende Renovierung des Bahnhofs jetzt abgeschlossen. Insgesamt investierten die ÖBB über 54 Millionen Euro in die Modernisierung des Franz-Josefs-Bahnhofs. „Mit der Neugestaltung des Wiener Franz-Josefs-Bahnhofes haben wir viele funktionale Anforderungen geschaffen, die auch optisch einladend wirken. Unsere Reisende sollen sich hier wohlfühlen“, freute sich Erich Pirkl, Geschäftsführer der ÖBB-Immobilienmanagement GmbH, für den dieses Projekt eine Herzensangelegenheit darstellt.

©ÖBB Scheiblecker Der Wiener Bahnhof wurde modernisiert.

Barrierefreiheit im Fokus

Seit dem vergangenen Jahr ist der Bahnhof bereits barrierefrei zugänglich: Alle Bahnsteige wurden auf eine Kantenhöhe von 55 Zentimetern angehoben, und ein barrierefreies WC wurde eingerichtet. Darüber hinaus haben die ÖBB nun neue Monitore mit hohem Kontrast installiert, um die Lesbarkeit für Menschen mit Sehbeeinträchtigungen zu verbessern. Zusätzlich wurden rund 1.350 Meter taktile Bodenleitsysteme verlegt, um die Orientierung für blinde und sehbehinderte Personen zu erleichtern.

Historische Bahnhofsuhr in Eingangshalle

Der Franz-Josefs-Bahnhof ist ein bedeutender innerstädtischer Verkehrsknotenpunkt und wird täglich von mehr als 8.000 Fahrgästen genutzt, insbesondere von denen, die mit den regionalen Nahverkehrszügen zwischen dem Wienerwald und dem Waldviertel unterwegs sind. Der Bahnhof besteht in seiner jetzigen Form seit 1978. Ein besonderes historisches Highlight erwartet die Reisenden am neu gestalteten Bahnhof: eine über 150 Jahre alte Uhr aus dem früheren Hofsalon des Kaiser-Franz Joseph-Bahnhofs. Diese hat jetzt einen prominenten Platz in einer neuen Vitrine erhalten.