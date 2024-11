Haie mit Heimvorteil: VSV-Adler streben trotzdem Sieg an

Das morgige Duell verspricht brisant zu werden! Immerhin treffen die zehnt-platzierten Adler auf die elft-platzierten Haie. Während die Blau-Weißen jedoch mit drei Siegen aus den letzten fünf Spielen überzeugten, gelang den Innsbruckern nur ein voller Erfolg – und zwar am gestrigen Mittwoch gegen Asiago.

Duell der Tabellennachbarn

Dennoch dürfte die Tiwag-Arena in Innsbruck gemischte Gefühle bei den Villachern hervorrufen: Die letzten drei Duelle gingen allesamt verloren, davor gewann man hingegen viermal in Serie in Tirol. Das direkte Duell der beiden Mannschaften stimmt aber positiv: Dreimal triumphierte Blau-Weiß in den letzten fünf Aufeinandertreffen und das bei einer Torbilanz von 15:11 zu Gunsten des VSV. Die Innsbrucker haben in dieser Saison zudem große Schwierigkeiten mit ihrer offensiven Ausbeute und haben in den bisherigen 18 Saisonspielen bisher nur 38 Treffer erzielt. VSV-Headcoach Tray Tuomie muss im Auswärtsspiel jedoch auf die verletzten Daniil Kulintsev und René Swette verzichten. Ebenso wird Center Chase Pearson nicht zur Verfügung stehen.