Wie schÃ¶n! Diese Klagenfurter haben die schÃ¶nsten GÃ¤rten der Stadt

21. November 2024

Mittwochabend fand im Rathaus die Preisverleihung an die Teilnehmer der beliebten Veranstaltung „Klagenfurt im Blumenschmuck“ im Rahmen der „Kärntner Blumenolympiade“ statt. Prämiert wurden die schönsten floralen Arrangements der Klagenfurter in sieben unterschiedlichen Kategorien. Ende Juli war eine Fachjury mehrere Tage in der Landeshauptstadt unterwegs, um die Gärten, Terrassen und Balkone über 200 teilnehmenden Hobbygärtner zu begutachten.

Verschönerung der Stadt

„Die Klagenfurterinnen und Klagenfurter zeigen jedes Jahr großen Einsatz in Sachen Blumenschmuck sowie der mehr als kreativen Gestaltung ihrer Gärten und Balkone. Sie tragen damit wesentlich zur Verschönerung unserer Stadt bei“, betonte Bürgermeister Christian Scheider bei der Preisverleihung. Stadtgarten- und Tourismusreferent Stadtrat Max Habenicht hob das Engagement, die Ausdauer und Kreativität der Bürger für ihre wunderbar gestalteten Pflanzenarrangements hervor: „Sie alle teilen unser Anliegen, Klagenfurt zu einer lebenswerten, grünen und resilienten Stadt mitzugestalten.“