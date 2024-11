Mordprozess nach Axt-Attacke: 52-Jähriger für zurechnungsfähig befunden

Am Landesgericht Innsbruck steht ein 52-Jähriger wegen Mordverdacht an einem Ex-Gemeindepolitiker vor Gericht.

Ein 52-jähriger Mann steht heute, am 21. November, in Tirol vor Gericht, um sich wegen des Mordverdachts an einem 75-jährigen ehemaligen Gemeindepolitiker zu verantworten. Während die Staatsanwaltschaft von einer besonders grausamen Tat spricht, verweist die Verteidigung auf eine mögliche psychische Erkrankung des Angeklagten. Mehr dazu hier: „Der Schädel war zertrümmert“: Schockierende Details im Tiroler Mordfall. Nun wurden mögliche psychische Erkrankungen ausgeschlossen und seine Zurechnungsfähigkeit zum Zeitpunkt der Tat wurde bestätigt.

Keine Krankheit feststellbar

Die Gutachterin Kastner wies in ihrem Bericht alle im Verlauf der Verhandlung diskutierten Erkrankungen zurück. „Er leidet weder unter Wahnvorstellungen noch unter einer Schizophrenie“, erklärte sie deutlich. Allerdings diagnostizierte sie eine schwerwiegende und anhaltende Persönlichkeitsstörung. Diese sei jedoch keine Krankheit im klassischen Sinne, sondern häufig – wie auch in diesem Fall – durch die Lebensgeschichte der Betroffenen erklärbar.

Er gilt nicht als „gefährlich“

„Die bisherige Biografie des Angeklagten war eine Aneinanderreihung von Katastrophen“, erklärte die Gutachterin. Bereits in jungen Jahren habe er Vater, Mutter und Schwester verloren und sei daraufhin „auf sich allein gestellt“ gewesen. Diese Umstände hätten maßgeblich seine Persönlichkeitsstruktur und seinen psychischen Zustand beeinflusst. Dennoch stellte sie klar, dass er zum Zeitpunkt der Tat genau wusste, „wer ihm gegenübersteht, wer er selbst ist und was er tut.“ Zudem sei der 52-Jährige nicht als „gefährlich“ einzustufen, weshalb eine Unterbringung in einem forensisch-therapeutischen Zentrum nicht erforderlich sei.

Unzufriedenheit als Tatmotiv

Der Einheimische begründete die Tat in seinen bisherigen Einvernahmen vor der Verhandlung mit Unzufriedenheit über frühere Grundstücksgeschäfte, die er in oder mit der Gemeinde abgeschlossen hatte. Der Leichnam des ehemaligen langjährigen Kommunalpolitikers wurde am 6. Dezember 2023 in einem Nebengebäude auf dem Grundstück des Angeklagten entdeckt. Eine Obduktion ergab, dass der Tod bereits eine Woche zuvor eingetreten war. Noch am selben Tag wurde der Verdächtige festgenommen. Das Opfer und der mutmaßliche Täter kannten sich über viele Jahre. Im Falle einer Verurteilung droht dem 52-Jährigen eine lebenslange Haftstrafe.

Hinweis eines Bekannten führt zur Festnahme

Die Polizei konnte dem 52-Jährigen nach einem Hinweis auf die Spur kommen. Der Verdächtige hatte sich einem Bekannten anvertraut, der daraufhin die Behörden informierte. Daraufhin suchten die Ermittler die Wohnadresse des Mannes in Völs auf. Nach seiner Festnahme zeigte der Verdächtige den Beamten ein leer stehendes Nebengebäude auf seinem Grundstück, wo schließlich die Leiche des Opfers entdeckt wurde.