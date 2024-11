20 neue Gemeindewohnungen in der Adlergasse

Veröffentlicht am 21. November 2024, 14:45 / ©Stadt Graz / Foto Fischer

In einer Pressekonferenz vor Ort nahmen Bürgermeisterin und Wohnungsstadträtin Elke Kahr, Wohnen-Graz-Geschäftsführer Gerhard Uhlmann, Herbert Rauscher (Leiter Baumanagement Wohnen Graz), Architekt Univ.-Prof. DI Dr. Hansjörg Tschom und Claudia Heritsch für die ausführende Baugesellschaft Fa. Lederer-Grabner den „Spatenstich ohne Spaten“ vor.

20 neue Wohneinheiten mit viel Grünraum

Das Grundstück ist derzeit mit einem Gemeindewohnhaus mit drei Wohneinheiten (Mitterstraße) und mehreren Nebengebäuden bebaut. In einem Wettbewerb wurde ein Entwurf des renommierten Grazer Architekturbüros Univ.-Prof.i.R. DI Dr.techn. Hansjörg Tschom ausgewählt, das einen kompakten viergeschoßigen Gemeindewohnbau für 20 Wohneinheiten (zwei davon behindertengerecht) mit 12 überdachten PKW-Stellplätzen sowie großzügige bepflanzte Freiflächen inkl. Kinderspielflächen vorsieht. Die Wohnungen sind zwischen 46 und 70 Quadratmeter groß und verfügen über zwei geräumige Balkone. Bürgermeisterin Elke Kahr weiß: „Die Wohnungen eignen sich besonders für Alleinerziehende mit Kindern und ältere Menschen. Diese Überlegungen sind in die Planungen eingeflossen, da es hier einen großen Bedarf gibt. Die Wohnqualität ist, wie bei all unseren neu errichteten oder sanierten Wohnungen, sehr hoch. Dafür ist allen Beteiligten zu danken, die hier ein weiteres wichtiges kommunales Bauvorhaben umsetzen.“