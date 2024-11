Mysteriöser Diebstahl: Gipfelkreuz des „Lärlkogel“ zerstört

Zwischen dem 22. und 25. Oktober 2024 rissen bislang unbekannte Täter das Holz-Gipfelkreuz des „Lärlkogel“ (969 m) in Traunkirchen gewaltsam aus seiner Halterung, wodurch es vollständig beschädigt wurde. Auch die Metallhalterung wurde durch die starke Krafteinwirkung verbogen. Das Kreuz war bis zum 18. November verschwunden, wurde jedoch am 19. November an der Hochsteinalm-Forststraße, an einen Baum gelehnt, am Fahrbahnrand aufgefunden. Die Polizei Gmunden, insbesondere die Alpinen Einsatzgruppe, führt nun Ermittlungen wegen schwerer Sachbeschädigung.

Hast du etwas gesehen? Hinweise (auch anonym) bitte telefonisch unter 059133/4100 oder per E-Mail an [email protected].