Schutz vor Gewalt: Erste Übergangswohnung in Graz eröffnet

Soziallandesrätin Doris Kampus (M.), Bürgermeisterin Elke Kahr (r.) und Frauenhaus-Geschäftsführerin Michaela Gosch (l.) eröffnen in Graz eine von drei neuen Übergangswohnung für von Gewalt betroffene Frauen und Kinder.

Veröffentlicht am 21. November 2024, 14:58 / ©Land Steiermark/Fabian Weissitsch

Der Bund und das Land Steiermark setzen gemeinsam mit den steirischen Gemeinden – konkret nun der Stadt Graz – intensiv Maßnahmen, um den Schutz von Gewalt betroffenen Frauen und Kindern weiter zu verbessern. So stellt das Bundesministerium für Frauen dem Bundesland Steiermark für einen Zeitraum von vier Jahren 1,68 Millionen Euro für zusätzliche Schutzunterkünfte zur Verfügung. Damit werden im Auftrag des Sozialressorts des Landes 13 Übergangswohnungen in allen Regionen der Steiermark errichtet. Sie stehen Frauen und ihren Kindern nach Gewalterfahrungen als sicheres Zuhause zur Verfügung, um einen Neustart in ihrem Leben vornehmen zu können. Dabei werden die Frauen vom Verein Frauenhäuser Steiermark und regionalen Beratungseinrichtungen unterstützt und begleitet.

Erste von drei Übergangswohnungen eröffnet

Die erste von insgesamt drei Übergangswohnungen in Graz wurde heute, 21. November, gemeinsam mit Medienvertretern von Soziallandesrätin Doris Kampus, der Bürgermeisterin Elke Kahr, sowie der Geschäftsführerin des Vereines Frauenhäuser Steiermark, Michaela Gosch, und weiteren Besucherinnen und Besuchern besichtigt und offiziell eröffnet. Die erste Bewohnerin soll in Kürze die 67 Quadratmeter große, generalsanierte und möblierte Wohnung beziehen, um nach ihrem Aufenthalt im Frauenhaus eine sichere Basis für einen Neustart in ein Leben ohne Gewalt zu haben.Eingerichtet und liebevoll saniert wurde die Übergangswohnung von den beiden Kreativköpfen und -handwerkern Io Tondolo und Itshe Petz, die damit einmal mehr gezeigt haben, dass auch mit großer Sparsamkeit eine äußerst wohnliche und lebenswerte Umgebung geschaffen werden kann.

„Ein guter Tag für den Gewaltschutz“

Soziallandesrätin Doris Kampus weiß: „Heute ist ein guter Tag für den Gewaltschutz in der Steiermark. Dank der Mittel des Bundes können wir nunmehr die erste von insgesamt drei neuen Übergangswohnungen in Graz eröffnen. Diese Wohnungen ergänzen und erweitern unser steirisches und Grazer Netzwerk für Frauen und ihre Kinder, die von Gewalt betroffen sind. Die Wohnungen sind ein sicheres Zuhause, um einen guten Weg in ein selbstständiges Leben zu finden. Mein großer Dank gilt allen beteiligten Partnern, die das Projekt umsetzen helfen.“

©Land Steiermark/Fabian Weissitsch Soziallandesrätin Doris Kampus

Maßnahmen für mehr Gewaltschutz

Die 13 Übergangswohnungen in der gesamten Steiermark sind ein zentraler Teil des sechs Punkte umfassenden Planes für mehr Gewaltschutz, der im vergangenen November nach einer Reihe tragischer Anlassfälle von Soziallandesrätin Doris Kampus präsentiert wurde.