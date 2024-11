„Rollende Bombe“ gestoppt: 16 Tonnen Explosivstoffe transportiert

Am 20. November wurde im Burgenland ein polnisches Sattelkraftfahrzeug gestoppt, das 16 Tonnen Explosivstoffe der Gefahrgutklasse 1 transportierte.

Burgenland/Neusiedl am See

Am 20. November wurde im Burgenland ein polnisches Sattelkraftfahrzeug gestoppt, das 16 Tonnen Explosivstoffe der Gefahrgutklasse 1 transportierte.

Veröffentlicht am 21. November 2024, 15:21 / ©5 Minuten

Am Mittwochnachmittag, dem 20. November führten Beamte der Landesverkehrsabteilung Burgenland zusammen mit der ASFINAG Gefahrgut- und technische Unterwegskontrollen am Grenzübergang Nickelsdorf bei der Einreise nach Österreich durch. Dabei wurde ein Sattelkraftfahrzeug gestoppt, das etwa 16 Tonnen Explosivstoffe der Gefahrgutklasse 1 transportierte.

Gefährliche Mängel an Fahrzeug

Das Fahrzeug war auf der Strecke von Serbien nach Deutschland unterwegs. Aufgrund auffälliger Mängel am Fahrzeug wurde es einer technischen Teiluntersuchung durch einen Sachverständigen der ASFINAG unterzogen. Dabei wurden gefährliche Mängel an den Bremsscheiben festgestellt, die bereits unter der Verschleißgrenze lagen.

Kennzeichen und Zulassungsschein beschlagnahmt

Aufgrund dieser schwerwiegenden Verstöße wurde eine vorläufige Sicherheitsleistung erhoben, die Kennzeichen sowie der Zulassungsschein des Fahrzeugs wurden beschlagnahmt, und die Fortsetzung der Beförderung wurde gestoppt. Die entsprechenden Anzeigen werden an die Bezirkshauptmannschaft Neusiedl am See weitergeleitet.