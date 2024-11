Stadtpolitik einig: Traditionsmarkt bereits für 2025 fixiert

Auch 2025 findet der Schönsonntagmarkt in Wolfsberg am Fronleichnamswochenende statt.

Bürgermeister Hannes Primus (SPÖ), die zuständige Marktreferentin Stadträtin Isabella Theuermann (FPÖ) und die Wolfsberger Stadtwerke mit Geschäftsführer Christian Schimik bekennen sich gemeinsam zur weiteren Durchführung des Schönsonntagmarktes in der Stadt. Dieser wird auch 2025 über das Fronleichnamswochenende, von 20 bis 22. Juni 2025, in der Innenstadt veranstaltet. Im Vorjahr konnte eine Besucherzahl von etwa 30.000 verzeichnet werden. „Wir sind nie von unserem Standpunkt abgerückt, dass der Markt in der Stadt eine Bereicherung für Wolfsberg ist. Der Umzug vom Marktgelände war die richtige Entscheidung“, betont Vizebürgermeister Alexander Radl (SPÖ) und weiter: „Die Frequenz ist weitaus besser als zuletzt am Marktgelände, der organisatorische Aufwand für die teilnehmenden Betriebe geringer.“

Erlebt Italienfest ein Comeback?

Auch Stadträtin Theuermann steht hinter der Entscheidung: „Nun gehen wir einen

Schritt weiter und haben es uns zum Ziel gemacht, einen oft geäußerten Wunsch der

Bürger umsetzen – die Rückkehr des traditionellen Italienerfestes in Form eines

‚Italienertages‘ am Marktsamstag.“ Geplant sei ein ganzer Tag voll italienischem Flair, mit mediterraner Musik, Dekoration – und der entsprechenden Kulinarik. „Wir laden alle Wirte ein, mit ihrem Know-how und ihrem gastronomischen Können zum Gelingen dieses Tages beizutragen“, so Theuermann.

Marktstandler begrüßen Innenstadt-Standort

Von Seiten der Schausteller ist man mit der Aufteilung der beiden Wolfsberger Märkte auf zwei verschiedene Plätze jedenfalls zufrieden: „Wir sind glücklich über die Entscheidung, den Schönsonntagmarkt in der Innenstadt zu belassen“, meint Manfred Stampfer, der das Fahrgerät „Crazy Wave“ betreibt. „Der Markt in der Stadt hat ein ganz besonderes Flair. Das ist attraktiv für die Besucher und damit auch für uns Schausteller wirtschaftlich interessanter.“