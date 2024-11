Trickdiebstahl am Weihnachtsmarkt: 91-jährige Touristin bestohlen

Am 20. November gegen 13.15 Uhr wurde eine 91-jährige deutsche Touristin am Wiener Rathausplatz Opfer eines Trickdiebstahls. Die Frau und ihre 67-jährige Tochter spazierten gerade über den Weihnachtsmarkt, als sie plötzlich von einer Flüssigkeit am Kopf getroffen wurden. Ein Mann und eine Frau, die hinter den beiden gingen, boten ihre Hilfe an und begannen, unaufgefordert die Haare und Mantelkragen der beiden Damen mit Tüchern abzuwischen.

Halskette wurde gestohlen

Als die Damen später in ihr Hotel zurückkehrten, entdeckten sie, dass der Mutter ihre goldene Halskette gestohlen worden war, deren Wert im vierstelligen Eurobereich liegt. Die beiden Frauen alarmierten sofort die Polizei. Das Landeskriminalamt Wien hat die Ermittlungen aufgenommen.