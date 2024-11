Tragödie in Italien: Mutter stirbt an Pilzvergiftung

In Italien starb eine Mutter, nachdem sie Pilze gegessen hatte.

Am Samstag, dem 16. November, nahm für eine Familie aus Nepi (Viterbo), etwa

50 Kilometer nordwestlich von Rom, ein gewöhnliches Mittagessen eine dramatische

Wendung. Die Mutter starb an den Folgen einer Pilzvergiftung, ihre Tochter und ihr

Schwiegersohn mussten ins Krankenhaus.

Geimeinsames Familienessen

Die drei Familienmitglieder, eine 80-jährige Frau, ihre Tochter und ihr Schwiegersohn, trafen sich zu einem gemeinsamen Mittagessen. Auf dem Speiseplan standen Pilze, die in den Wäldern rund um Nepi zuvor gesammelt wurden. Nach dem Verzehr begannen alle drei, sich schlecht zu fühlen. Schnell wurde ihnen klar, dass die Pilze der Auslöser sein müssten.

Kampf um Überleben

Die drei wurden umgehend in ein Krankenhaus in Rom gebracht. Für die 80-jährige Frau kam jedoch jede Hilfe zu spät. Trotz intensiver Bemühungen der Ärzte starb sie an den Folgen der Vergiftung. Ihre Tochter und ihr Schwiegersohn wurden ebenfalls behandelt, konnten jedoch nach einer Nacht im Krankenhaus wieder entlassen werden.

Giftige Pilze als Ursache der Vergiftung

Erste Untersuchungen ergaben, dass die gesammelten Pilze giftig waren, die genaue Art ist nicht bekannt. Die ältere Frau zeigte als Erste Symptome der Vergiftung, gefolgt von ihrer Tochter und ihrem Schwiegersohn. Besonders Pilze wie der Amanita phalloides, der grüne Knollenblätterpilz, sind für ihre tödliche Wirkung bekannt und werden oft mit unbedenklichen Arten verwechselt. Fachkenntnisse sind beim Pilze sammeln daher unerlässlich.

