Adventmärkte eröffnen in Linz: Highlights und Märkte im Überblick

In Linz eröffnet am 23. November der Christkindlmarkt am Hauptplatz.

Pünktlich zum Advent erstrahlt Linz in festlichem Glanz. Die Stadt lädt mit einem

vielfältigen Adventsangebot zum Bummeln und Genießen ein – vom traditionellen

Christkindlmarkt bis hin zum kostenlosen Weihnachtszug.

Bekanntester Markt der Stadt

Der Christkindlmarkt am Linzer Hauptplatz gehört zu den größten und bekanntesten Märkten der Stadt. Er öffnet am 23. November und ist bis zum 23. Dezember täglich von 10 bis 21 Uhr geöffnet. Inmitten des festlich geschmückten Marktplatzes gibt es zahlreiche Stände, die kunsthandwerkliche Produkte wie Töpferwaren, Schmuck und Glaswaren anbieten. Wer Hunger bekommt, findet zahlreiche traditionelle Weihnachtssnacks.

Weihnachtsmarkt im Volksgarten

Ab dem 23. November öffnet auch der Weihnachtsmarkt im Volksgarten täglich von 10 bis 21 Uhr. Der Markt im beleuchteten Park ist besonders bei Familien beliebt. Kinder können sich auf verschiedene Fahrgeschäfte und eine Weihnachtskrippe mit lebensgroßen Figuren freuen.

Wintermarkt am Pfarrplatz

Wer es etwas ruhiger mag, sollte den Wintermarkt am Pfarrplatz besuchen. Er öffnet ebenfalls am 23. November und ist bis zum 23. Dezember täglich von 11 bis 21 Uhr geöffnet. Hier finden Besucher regionale Produkte und handgemachte Kunstwerke. In gemütlicher Atmosphäre lässt sich bei wärmenden Feuerstellen ein Glühwein oder Punsch genießen.

Adventmarkt am Domplatz

Der Adventmarkt am Linzer Domplatz zeichnet sich nicht nur durch seine Vielfalt an Kunsthandwerk und regionalen Spezialitäten aus, sondern auch durch seine beeindruckende Kulisse vor dem Linzer Dom. Der Markt ist ab dem 23. November bis zum 22. Dezember täglich, außer montags, von 11 bis 20 Uhr geöffnet. Ein besonderes Highlight ist die virtuelle Krippe in der Krypta des Doms.

Winterzauber im Klosterhof

Der Winterzauber im Klosterhof hat sich in den letzten Jahren als Geheimtipp unter den Adventsmärkten etabliert. Der Biergarten des Klosterhofs verwandelt sich in einen stimmungsvollen Winterwald, der mit Tausenden von Lichtern und festlicher Dekoration verzaubert. Der Eintritt kostet 5 Euro, die für ein Heißgetränk eingelöst werden können. Der Markt ist seit dem 15. November täglich von 15 bis 21:30 Uhr geöffnet und bietet eine gemütliche Auszeit im Trubel der Stadt.

Weitere Märkte und Highlights

Linz bietet noch viele weitere Märkte und Veranstaltungen in der Adventszeit. Am 28. November feiert der Adventmarkt in der Lebenshilfe-Werkstätte Urfahr Premiere, wo Besucher handgefertigte Produkte von Menschen mit Beeinträchtigungen finden. Der Kreativ-Weihnachtsmarkt im Arkadenhof des Linzer Landhauses findet an den Wochenenden 7./8. und 14./15. Dezember statt, und bietet besondere Geschenke von 22 Ausstellern. Für Familien ist die Grottenbahn an den vier Adventsonntagen jeweils von 10 bis 17 Uhr ein märchenhaftes Highlight. Neben einem kleinen Standlmarkt können Jung und Alt in die Welt der Märchen eintauchen.

Kostenloser Weihnachtszug

Der Linzer City Express, ein kostenloser Weihnachtszug, verbindet die verschiedenen

Märkte miteinander. Ab dem 23. November fährt der Zug freitags bis sonntags von 15 bis 19 Uhr und ermöglicht einen gemütlichen und stressfreien Besuch der Adventmärkte.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 21.11.2024 um 16:05 Uhr aktualisiert