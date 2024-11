Ursprung der Trinkwasser-Verunreinigung in Klagenfurt gefunden

Eine private Brunnenanlage soll Schuld an der Verunreinigung des Trinkwassers in Klagenfurt gewesen sein.

Eine private Brunnenanlage soll Schuld an der Verunreinigung des Trinkwassers in Klagenfurt gewesen sein.

Für Furore sorgte das 900 Kilometer lange Trinkwassernetz in Klagenfurt im Herbst. Aus zunächst unbekannter Ursache waren sogenannte Enterokokken-Bakterien hineingelangt. Wochenlang arbeiteten die Stadtwerke Klagenfurt an der Behebung der Verunreinigung. Sogar das Bundesheer stand im Einsatz. Danach wurde es still, um den Vorfall – zumindest bis jetzt.

Private Brunnenanlage als Ursache

Denn wie die Stadtwerke am heutigen Donnerstag, dem 21. November 2024 bekannt gaben, wurde in der Zwischenzeit die Ursache der Verunreinigung und damit die Nadel im Heuhaufen gefunden. Sie konnte mit einer privaten Brunnenanlage im Westen Klagenfurts in Verbindung gebracht werden. Die Überprüfung aller privater Brunnen durch die Stadtwerke wird deshalb fortgesetzt und konzentriert sich vor allem auf die Gebiete Feschnig, Waidmannsdorf und St. Martin. Bis dato wurden über 500 Anlagen untersucht, bei rund zehn Prozent konnten Mängel festgestellt werden, darunter kaputte Rückschlagventile und selbst umgebaute Anlagen, welche nun in weiterer Folge durch die Besitzer behoben werden müssen.

Millionen-Schaden

Die Gesamtkosten, welche den Stadtwerken Klagenfurt durch die Verunreinigung entstanden sind, liegen übrigens bei rund 1,5 Millionen Euro. Das Unternehmen setzt nun ein ganzes Bündel an Maßnahmen, um ein ähnliches Szenario in Zukunft bestmöglich zu verhindern. Den Kunden wird zudem ein Entschädigungsbonus ausbezahlt. Mehr dazu unter: Nach Keimen im Wasser: 50-Euro-Entschädigung für Stadtwerke-Kunden.