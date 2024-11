Kinderrechte Song Contest: Starke Stimmen für den guten Zweck

+Acht Gruppen schafften es bei der sechsten Auflage ins große Finale und boten am Mittwoch, 20. November, dem Tag der Kinderrechte, in der Straßengler Halle in Gratwein-Straßengel eine große Show. Kinder- und Jugendanwältin Denise Schiffrer-Barac: „Der Kinderrechte Song Contest gibt Kindern und Jugendlichen die Möglichkeit, sich aktiv und kreativ mit den Kinderrechten auseinanderzusetzen und ihren persönlichen und lebensnahen Vorstellungen eine Bühne und ein Publikum zu bieten. Diese Veranstaltung ist einer der Höhepunkte der Kinderrechte-Woche, in welcher auf vielfältigste Weise auf die Kinderrechte aufmerksam gemacht werden soll.”

Das sind die Gewinner

Nach dem Online-Voting mit mehr als 34.000 Stimmabgaben hatte vor Ort eine Expertenjury um Max Bieder (Bandleader von „Alle Achtung” und Musikproduzent) die Qual der Wahl. Im Anschluss an die Punkteverteilung in den Kategorien Text, gesangliche Darbietung, Choreographie/Performance holte Moderator Gernot Pachernigg am Ende die Gruppe „Da Chor” der MMS Kirchberg an der Raab mit dem „Kinderrechte Song” als Gesamtsieger auf die Bühne. Auf dem zweiten Platz landete die Gruppe „Musikalisches Gestalten” der VS Thal mit dem Lied „Besser machen”, auf dem dritten Platz landete „Echo Pulse” von der BAfEP Graz mit „Poor or Rich”.