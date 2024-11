Adventmarkt Opening: Hier bekommst du heute in Graz gratis Glühwein

Mit einer besonderen Aktion startet der PRATO-Adventgarten im Parkhotel noch vor allen anderen in den Grazer Advent

Veröffentlicht am 21. November 2024

Mit einer besonderen Aktion startet der PRATO-Adventgarten im Parkhotel noch vor den anderen in den Grazer Advent: Schon am 21. November – und damit einen Tag vor dem offiziellen Start in Graz – öffnet der PRATO Advent mit einem Lichtermeer im Innenhof des Parkhotels mit gratis Punsch und Glühwein für alle. Das Advent Opening findet von 17 bis 22 Uhr statt. Highlight des versteckten Adventmarktes sind ein 8 Meter hoher Lichterbaum, offenes Feuer, kuschelige Felle und ein Funkeln tausender Lichter, das dem Advent-Garten einen romantisch vorweihnachtlichen Zauber verleiht. Geöffnet haben wird der Markt bis 30. Dezember täglich von 17 bis 22 Uhr (Geschlossen: 24. und 25. Dezember).