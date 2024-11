Weihnachtswünsche erfüllen: Christkindl-Aktion für bedürftige Kinder

Die Teuerung trifft viele Klagenfurter Familien so hart, dass kaum der Alltag finanziell zu bewältigen ist. Ganz zu schweigen von Weihnachtsgeschenken. Deshalb organisiert das Klagenfurt Marketing gemeinsam mit den Innenstadtkaufleuten Klagenfurt und den Sozialmärkten auch dieses Jahr wieder die Aktion „Briefe ans Christkind“.

Kleidung, Bücher, Handys und Co.

Dabei wurden Kinder bis 14 Jahren von Kunden der Sozialmärkte in Klagenfurt aufgerufen, ihre Herzenswünsche in einem Brief ans Christkind niederzuschreiben. „Es kann sich dabei um Spielzeug oder Sportausrüstung handeln. Natürlich auch um Kleidung, Bücher, Handys oder ähnliches“, heißt es seitens der Klagenfurt Marketing GmbH. Die Briefe werden von den Familien in einem der zwei SOMA-Märkten abgegeben und liegen dort ab 26. November 2024 auf.

So einfach könnt ihr Kinderwünsche erfüllen: Brief holen: Man besucht ab 27. November einen der zwei SOMA-Märkte in Klagenfurt und fragt nach den „Briefen ans Christkind“ der Kinder. Die SOMA-Märkte befinden sich an folgenden Adressen: Priesterhausgasse 7/1 & Kanaltalerstraße 19.

Man besucht ab 27. November einen der zwei SOMA-Märkte in Klagenfurt und fragt nach den „Briefen ans Christkind“ der Kinder. Die SOMA-Märkte befinden sich an folgenden Adressen: Priesterhausgasse 7/1 & Kanaltalerstraße 19. Geschenk besorgen: Auswahl eines Christkind-Briefes und Besorgen des darin festgehaltenen Weihnachtswunsches.

Auswahl eines Christkind-Briefes und Besorgen des darin festgehaltenen Weihnachtswunsches. Geschenk abgeben: Bis 17. Dezember können die Geschenke für die Kinder wieder in den SOMA-Märkten abgegeben werden.

Auch Sachspenden werden dringend benötigt

Ab 18. Dezember können die betroffenen Familien die Geschenke dann in ihrem SOMA-Markt abholen, um sie am Heiligen Abend für ihre Kinder unter den Baum legen zu können. Darüber hinaus freuen sich die SOMA-Märkte auch über andere Sachspenden wie warme Kleidung für Kinder und Erwachsene, Winterstiefel, gebrauchtes Spielzeug oder Wintersportausrüstung u.ä.