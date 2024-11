Frischer Wind: Neues Bildungszentrum eröffnet in St. Veit

Großes Interesse herrschte bei der Eröffnung von „UNIVERSITAS“ am Unteren Platz im Herzen der St. Veiter Innenstadt. Die Leiterin Nicole Pichler und ihr Team gaben einen detaillierten Überblick über das opulente Ausbildungsangebot.

Für Pädagogen

Es umfasst viele Fort- und Weiterbildungen für pädagogisches Personal aus den Bereichen Kindertagesstätte, Kindergarten, Tagesmutter und -väter sowie Hortbetreuung. „Aktuell sind für uns 30 Referenten in verschiedensten Bereichen tätig. Mit dem idealen, zentralen Standort hier können wir den Ausbildungsbedarf in St. Veit und weitläufiger Umgebung abdecken. Die rege Nachfrage und das Leerstandsmanagement im St. Veiter Stadtmarketing haben uns den Entschluss leicht gemacht, in der Herzogstadt einen weiteren Standort mit knapp 100 Quadratmeter Geschäftsfläche zu eröffnen“, so Nicole Pichler. Eröffnet wird der Betrieb bereits Anfang Jänner 2025.

©Stadt St. Veit Bürgermeister Martin Kulmer und Stadträtin Sylvia Greiler hießen „Universitas“ mit Institutsleiterin Nicole Pichler herzlich in der St. Veiter Innenstadt willkommen.

Mehr Leben in „der City“

Für Bürgermeister Martin Kulmer ist die Ansiedlung des Instituts von großer Bedeutung. „Für mich zeigt das, dass der Standort St. Veiter Innenstadt durchaus interessant ist. Besonders freuen mich die Überlegungen, die Zentrale unter Umständen nach St. Veit zu verlegen. Und ich bin sehr zuversichtlich, dass unsere weiteren Maßnahmen für die Innenstadt kontinuierlich mehr Frequenz in die City bringen werden“, blickt der Stadtchef optimistisch in die Zukunft.