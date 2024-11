Raubversuch: 16-Jähriger lockte 14-Jährigen in Hinterhof

In Rudolfsheim-Fünfhaus wollte ein 16-Jähriger einen 14-Jährigen beklauen.

Veröffentlicht am 21. November 2024, 17:22 / ©Pexels / Bertellifotografia

Am 20. November bat ein 14-jähriger Jugendlicher die Polizei in Rudolfsheim-Fünfhaus um Hilfe, nachdem er Opfer eines versuchten Raubes geworden war. Der Jugendliche berichtete, dass er auf dem Heimweg von der Schule einem ihm nur flüchtig bekannten Jungen begegnet war. Dieser lockte ihn unter einem Vorwand in den Innenhof eines Wohnhauses und versuchte, ihm den Schulrucksack zu stehlen. Als der 14-Jährige laut um Hilfe schrie, flüchtete der Täter.

16-Jähriger festgenommen

Dank einer sofort eingeleiteten Fahndung konnte der mutmaßliche Räuber schnell gefasst werden. Der 16-jährige Deutsche gestand die Tat in einer ersten Befragung. Der 16-Jährige steht außerdem unter Verdacht, in weitere Raubdelikte verwickelt zu sein. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft wurde er in Haft genommen.