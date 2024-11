Kärntner Forschungspreis mit 10.000 Euro Preisgeld dotiert

Eingereicht werden können bereits am Markt befindliche Innovationen von Unternehmen.

Eingereicht werden können bereits am Markt befindliche Innovationen von Unternehmen.

Veröffentlicht am 21. November 2024, 17:35 / ©Pexels / Chokniti Khongchum

Der Innovations- und Forschungspreis ist die höchste Auszeichnung, welche der Kärntner Wirtschaftsförderungs Fonds (KWF) im Auftrag des Landes Kärnten im Bereich „Innovation & Forschung“ jährlich vergibt. Das Preisgeld für die Gewinner beträgt 10.000 Euro. Die Prämierung zollt vor allem jenen Menschen und Unternehmen Respekt und Anerkennung, die Zukünftiges erspüren und vordenken. Er würdigt die Ideen und Initiativen, die Technologien, Produkte und Dienstleistungen sowie deren Verfahren und Realisierungen.

Hochkarätige Jury entscheidet

„Der Innovations- und Forschungspreis ist für Unternehmen eine riesige Chance, ihr Produkt, ihr Verfahren oder ihre Dienstleistung einem breiten Publikum bekannt zu machen und zu zeigen, welche Innovationskraft am Standort Kärnten herrscht“, fasst es KWF-Vorstand Roland Waldner zusammen. Eingereicht werden können bereits am Markt befindliche Innovationen von Unternehmen als Folge von erfolgreich abgeschlossenen Forschungs- und Entwicklungs-Vorhaben. Auch Forschungseinrichtungen können (fast) abgeschlossene, industrienahe F&E Projekte einreichen. Eine hochkarätige Jury ermittelt dann die Preisträger in mehreren Kategorien.

Cut-Off-Termin am 30. Jänner

Seit heuer kann man übrigens ganzjährig zum Innovations- und Forschungspreis einreichen. Für die Verleihung 2025 ist der Cut-Off-Termin der 30. Jänner 2025. Wer danach einreicht, fällt in die Verleihung für 2026.