Sportfunktionärsehrung 2024: Franz Voves für sein Lebenswerk geehrt

Am Mittwoch, 20. November 2024, wurden ehrenamtliche Sportfunktionärinnen und – funktionäre für ihre Verdienste um das steirische Sportwesen gewürdigt. Im Weißen Saal der Grazer Burg überreichte Sportlandesrat Karlheinz Kornhäusl gemeinsam mit Vertretern der drei steirischen Sportdachverbände, Sportunion-Präsident Stefan Herker, ASVÖ-Vizepräsidentin Jasmin Überbacher und ASKÖ-Präsident Gerhard Widmann, die heuer 39 Sportverdienstzeichen in Bronze, Silber und Gold sowie den Ehrenring für das Lebenswerk und den Steirischen Panther für den Sportverein des Jahres. „Der Sport ist eine universelle Sprache, die Barrieren überwindet und Gemeinschaft schafft. Zu verdanken ist das den Funktionärinnen und Funktionären unserer 2.600 Sportvereine. Einigen von ihnen können wir heute im Rahmen der Sportfunktionärsehrung Danke sagen: Danke für die unzähligen Stunden, in denen Sie sich ehrenamtlich für den Sport engagieren. Ohne Sie wären das Vereinsleben und die steirische Sportlandschaft nicht dieselben“, so Sportlandesrat Kornhäusl.

Franz Voves für sein Lebenswerk mit Ehrenring ausgezeichnet

Den Ehrenring erhielt Landeshauptmann a. D. Franz Voves für seine jahrzehntelangen Verdienste um den steirischen Sport. Bereits seine Jugendzeit war vom Sport geprägt, spielte er doch in der Schülermannschaft des SK Sturm. Beim Arbeiter Turn- und Sportverein Eggenberg (ATSE) wagte er sich aufs Eis: Bereits mit 15 Jahren war Franz Voves als Mittelstürmer Mitglied der Kampfmannschaft des ATSE Graz. Von 1967 bis 1977 war er 75-facher Nationalteamspieler, 1975 wurde er österreichischer Staatsmeister und er nahm an sieben Weltmeisterschaften sowie an den Olympischen Spielen 1976 in Innsbruck teil. Auch als Sportfunktionär machte er sich einen Namen: Von 1995 bis 2003 war er Präsident des ASKÖ-Landesverbandes mit 570 Mitgliedsvereinen in der Steiermark und bis 2005 Vizepräsident der ASKÖ-Bundesorganisation. Während seiner Zeit als Landeshauptmann stellte er gemeinsam mit Hermann Schützenhöfer die Weichen für die Sanierung der alten Unionhalle samt Hallenbad. Auch wenn die Widerstände groß waren, blieb Voves dabei: „Im Sport gibt es keine Parteipolitik.“