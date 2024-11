Kabarett für den guten Zweck: BSA Villach freut sich auf Weihnachten

Am 14. Dezember werden im Bambergsaal in Villach die Lachmuskeln wieder trainiert.

Ein erfolgreiches Veranstaltungsjahr für den Bund Sozialdemokratischer Akademiker, Intellektueller und Künstler Villach neigt sich dem Ende zu. Nach zahlreichen Veranstaltungen gab es einen Herbstausflug und ein kulturelles Sommerfest.

Lachen für den guten Zweck

„Wir sind begeistert, wie viele Freunde uns bei den Veranstaltungen mit ihrem Kommen unterstützt haben. Am 14. Dezember um 18 Uhr feiern wir nun im Bambergsaal in Villach Weihnachten“, freuen sich BSA-Villach-Vorsitzender Werner Albel und Gerd Kurath, geschäftsführender Vorsitzender. Unter dem Titel „Ich bin kein guter Kärntner!“ gibt der Kabarettist, Autor und Sänger Christian Hölbling auf Einladung des BSA Villach Einblicke in seine steirisch-kärntnerische Doppelstaatsbürgerschaft: pointiert, satirisch und musikalisch begleitet von Fabian Mang (Klavier) und Stefan Delorenzo (Kontrabass). Der Eintritt ist frei. „Wir bitten aber um freiwillige Spenden, die wir der ARGE Sozial zur Verfügung stellen werden“, kündigen Albel und Kurath an.