KAC vor Härtetest: Auswärtsspiel gegen Graz99ers steht an

Im zweiten Auswärtsspiel in Folge tritt der EC-KAC bei den Graz99ers an.

Im zweiten Auswärtsspiel in Folge tritt der EC-KAC bei den Graz99ers an.

Im zweiten Auswärtsspiel in Folge tritt der EC-KAC am morgigen Freitag, dem 22. November 2024, bei den Graz99ers an. Die im Vergleich zu den vergangenen Jahren sportlich massiv verbesserten Steirer liegen aktuell auf Rang drei der Tabelle der win2day ICE Hockey League und konnten Klagenfurt bereits im ersten Saisonduell bezwingen. „Graz verfügt über eine komplett neue Mannschaft, es ist kein Geheimnis, dass sie in der Off Season am Transfermarkt ordentliche Arbeit geleistet haben“, so KAC-Verteidiger Thimo Nickl und weiter: „Ich glaube, dass wir morgen ein super Spiel erleben werden, das Spaß macht – auch, weil wir wieder über vollere Reihen als vor dem Break verfügen.“

Ausfälle beim KAC

Die Rotjacken müssen in Graz jedoch auf Langzeitausfall Luka Gomboc verzichten. In der Defensive fehlen zudem Maximilian Preiml (gesperrt) und Clemens Unterweger, für dessen Rückkehr in den Trainings- oder gar Spielbetrieb aktuell noch kein zeitlicher Rahmen gesteckt werden kann. Im Mannschaftstraining am Donnerstag nicht am Eis stand Kapitän Thomas Hundertpfund, der angeschlagen ist, dessen Mitwirkung im Spiel bei den 99ers aber durchaus im Bereich des Möglichen liegt.