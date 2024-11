Besondere Auszeichnung für Bio-Käse: Kärntnermilch ist AMA-Käsekaiser 2025

Heuer fand die diesjährige AMA-Käsekaiser-Gala am Donnerstag, dem 21. November in Puch bei Salzburg statt, ein besonderes Highlight für die Käsebranche. Bei dem Event wurden die prestigeträchtigen AMA-Käsekaiser-Statuen an die herausragendsten Käsesorten des Landes verliehen. Dabei belegte der Bio-Wiesenmilch Rahmkäse von Kärntnermilch aus Spittal an der Drau den ersten Platz in der Kategorie Bio-Käse.

©Kärntnermilch Stolz hält Helmut Petschar die AMA-Käsekaiser-Statue in der Hand.

11 Kategorien, 163 Käsesorten und 17 Unternehmen

Wie jedes Jahr waren auch heuer wieder viele Vertreter von österreichischen Molkereien und Käsereien mit dabei. Insgesamt wurden die begehrten AMA-Käsekaiser-Statuen in elf Kategorien verliehen, darunter Frischkäse, Weichkäse, Schnittkäse in verschiedenen Geschmacksrichtungen, Hartkäse und Bio-Käse. Bei dem zweitägigen Wettbewerb wird nicht nur der Geschmack, sondern auch Aussehen, Konsistenz und Geruch genauer unter die Lupe genommen.

©Kärntnermilch Auch heuer wieder ging die begehrte AMA-Käsekaiser-Statue an die Kärntnermilch.

Goldregen für die Kärntnermilch

Die Gewinner dürfen nun ein Jahr lang den Titel AMA-Käsekaiser für ihre Produkte nutzen, um diese für Konsumenten herauszustellen. „Wir sind sehr stolz darauf, dass unser Bio-Wiesenmilch Rahmkäse gewonnen hat. Insgesamt ist das bereits unser 19. Käsekaiser-Titel und das zeichnet wiederum unsere Käsemeister sowie die Qualität unserer Bauern und unserer Mitarbeiter aus“, erklärt Geschäftsführer Helmut Petschar bei der Käsekaiser-Statuen Verleihung. In dieser Woche ist es schon der zweite Preis für das Spittaler Unternehmen, denn gerade vor kurzem haben sie auch den World Cheese Award gewonnen, bei welchem die weltbesten Käsesorten von einer renommierten Fachjury gekürt werden.