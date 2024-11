Gerlitzen Alpe startet früher in die Skisaison

Statt wie ursprünglich geplant am 5. Dezember, eröffnen die Bergbahnen bereits am kommenden Samstag, dem 23. November 202 die Neugarten Carving-Abfahrten. Bis zum Saisonende am 6. April 2025 bleiben die Anlagen täglich in Betrieb.

Arbeiten laufen auf Hochtouren

„Dank der idealen Wetterbedingungen und dem unermüdlichen Einsatz unseres engagierten Gerlitzen-Teams können wir den Saisonstart vorziehen“, freut sich Prokurist Manuel Kapeller Hopfgartner. Im Verlauf der nächsten Woche werden die Arbeiten am Pistenbau fortgesetzt, sodass Gäste bereits am Samstag, dem 30. November, mit der Öffnung der Gerlitzen Hauptachsen rechnen können.