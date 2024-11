Licht an! Weihnachtsbeleuchtung bringt Graz zum Strahlen

Musikalisch umrahmt vom Kinderensemble des JJF-Konservatoriums und Bläsern der Postmusik Graz schalteten Bürgermeisterin Elke Kahr, Vizebürgermeisterin Judith Schwentner, Wirtschaftsstadtrat Günter Riegler, Citymanagerin Verena Hölzlsauer und Wolfgang Konrad von der Energie Graz (Abteilungsleiter Licht- und Elektroinstallationen) heute in festlicher Atmosphäre am Fuße der Sporgasse die Grazer Weihnachtsbeleuchtung offiziell ein. Um den Auftakt in die Adventzeit besinnlich und stimmungsvoll zu gestalten, hat das Citymanagement in Kooperation mit der Volkskultur Steiermark und dem Steirischen Volksliedwerk in die Sporgasse und anschließend zu einer Fahrt mit der festlich geschmückten Adventbim geladen.

©Foto Fischer Wolfgang Konrad (Abteilungsleiter Licht- und Elektroinstallationen, Energie Graz), Bürgermeisterin Elke Kahr, Vizebürgermeisterin Judith Schwentner, Wirtschaftsstadtrat Günter Riegler, Citymanagerin Verena Hölzlsauer

Ab sofort tauchen 760.000 energiesparende LEDs wieder zahlreiche Plätze und Straßenzüge in Graz in weihnachtliche Stimmung. Zu den Neuerungen in diesem Jahr zählen ein großer Stern auf der Ostseite des Schlossbergplatzes, der dort als Fotopoint dient. Auf der Westseite des Schlossbergplatzes wurden für den heuer erweiterten Märchenwald zusätzliche Bäume mit Lichterketten dekoriert. Für den Grieskindlmarkt am Nikolaiplatz wurden zwei weihnachtliche Motive an die Fassade des Cafés „Omas Teekanne“ montiert. Obendrein wird die Statue des Heiligen Nikolaus dort in weihnachtlichen Farbtönen angestrahlt. Der beliebte „Love Graz“ Schriftzug wandert im Advent 2024 zum nördlichen Teil der Schmiedgasse. Der als Fotopoint bekannte Uhrturm bleibt am bewährten Standort am Eisernen Tor.

Einschaltzeiten

Auf die energiesparende LED-Beleuchtung der Straßen und Plätze ist die Energie Graz seit 2008 sukzessive umgestiegen. Trotz ständiger Erweiterungen und Verbesserungen der Weihnachtsbeleuchtung konnte der Energieverbrauch dadurch konstant niedrig gehalten werden. Die Weihnachtsbeleuchtung ist ab 21. November bis 6. Jänner täglich von 16 Uhr bis 22 Uhr eingeschalten, am Heiligen Abend und zu Silvester von 16 Uhr bis 2 Uhr.

Christbaum und Eiskrippe erstrahlen ab 30. November

Der 29 Meter hohe und rund 80 Jahre alte Baum ist, so wie letztes Jahr, auch heuer wieder eine Spende der Gemeinde Altaussee und der Österreichischen Bundesforste. Die Fichte ist mit 25.000 Stück LEDs, 90 Lichterketten sowie 100 Kugeln in Gold und Silber geschmückt. Der Christbaum sowie die vom finnischen Eiskünstler Kimmo Frosti gestaltete Eiskrippe werden am Samstag, 30. November feierlich illuminiert.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 21.11.2024 um 18:52 Uhr aktualisiert