Diebe zapften 600 Liter Diesel aus LKW ab

Symbolfoto

Symbolfoto Am 21. November, zwischen 1.20 Uhr und 2.25 Uhr, ereignete sich in einer Gewerbezone in Klagenfurt ein Treibstoffdiebstahl. Klagenfurt Bei Gewerbezone

Am 21. November, zwischen 1.20 Uhr und 2.25 Uhr, ereignete sich in einer Gewerbezone in Klagenfurt ein Treibstoffdiebstahl.