Weihnachtsmarkt-Hype in Wien: 71 Prozent der Wiener planen Adventbummel

Veröffentlicht am 21. November 2024

Laut einer aktuellen Studie der KMU-Forschung Austria im Auftrag der Wirtschaftskammer Wien (2024) planen sieben von zehn Wienern (71 Prozent) mindestens einen Besuch auf einem Weihnachtsmarkt. Im Durchschnitt besuchen sie sogar vier Märkte während der Adventzeit. Dies entspricht insgesamt 4,5 Millionen Besuche der Wiener Bevölkerung. Welche Märkte du in Wien besuchen kannst, erfährst du hier: Es weihnachtet in Wien: Wo es überall einen Christkindlmarkt gibt.

Wien als Hochburg der Christkindlmärkte

Mit 14 Weihnachtsmärkten und 800 Ständen gilt Wien als die Hochburg der Christkindlmärkte in Österreich. Diese Märkte haben eine lange Tradition und erfreuen sich immer größerer Beliebtheit, wie Margarete Gumprecht, Obfrau der Sparte Handel in der Wirtschaftskammer Wien, betonte. Die durchschnittlichen Ausgaben pro Besuch liegen bei etwa 30 Euro, was eine deutliche Steigerung im Vergleich zum Vor-Corona-Jahr 2019 (22 Euro) darstellt. Insgesamt wird ein Umsatz von rund 140 Millionen Euro erwartet, ohne die Ausgaben der Touristen einzurechnen.

Glühwein, Maroni und Co.

„Für mehr als die Hälfte der Besucher ist die stimmungsvolle Atmosphäre und die gemeinsame Zeit mit Freunden auf Platz Eins der Motive vorbeizukommen“, erklärte Gumprecht. Das vielfältige Angebot auf den Weihnachtsmärkten wird von den Besuchern ebenfalls sehr geschätzt: 43 Prozent der Befragten möchten vor allem etwas trinken, wobei Punsch, Glühwein und alkoholfreier Punsch zu den Favoriten gehören. 29 Prozent der Besucher planen, etwas zu essen, wobei Maroni, gebrannte Mandeln und Langos zu den beliebtesten Snacks zählen. Für 34 Prozent ist das angebotene Kunsthandwerk, Spielzeug und die Weihnachtsdekoration ein wichtiger Grund, den Markt zu besuchen. Zudem suchen 16 Prozent nach Weihnachtsgeschenken. (APA/Red; 21.11.24)