Mord in Tirol: 52-Jähriger zu 12 Jahren Haft verurteilt

Ein 52-jähriger Mann stand heute, am 21. November, in Tirol vor Gericht, um sich wegen des Mordverdachts an einem 75-jährigen ehemaligen Gemeindepolitiker zu verantworten. Während die Staatsanwaltschaft von einer besonders grausamen Tat spricht, verweist die Verteidigung auf eine mögliche psychische Erkrankung des Angeklagten. Mehr dazu hier: „Der Schädel war zertrümmert“: Schockierende Details im Tiroler Mordfall. Mögliche psychische Erkrankungen wurden ausgeschlossen und seine Zurechnungsfähigkeit zum Zeitpunkt der Tat wurde bestätigt.

Nach Axt-Attacke: Urteil wurde gefällt

Er wurde heute in einem Geschworenenprozess am Landesgericht Innsbruck wegen Mordes zu zwölf Jahren Haft verurteilt. Der geständige Täter hatte dem Opfer mit einem axtähnlichem Werkzeug im Kopf- und Halsbereich tödliche Verletzungen zugefügt. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig. Weder die Staatsanwaltschaft noch die Verteidigung äußerten sich zunächst. Die acht Geschworenen stimmten einstimmig für die Schuld des Angeklagten hinsichtlich des Mordes, während die Entscheidung zur Unzurechnungsfähigkeit mit fünf Nein- und drei Ja-Stimmen knapp ausfiel.

Richterin nennt mehrere Milderungsgründe

Richterin Andrea Wegscheider erklärte das Strafmaß von zwölf Jahren – statt lebenslanger Haft – unter anderem mit der Unbescholtenheit und dem Geständnis des 52-Jährigen. Ein weiterer Milderungsgrund sei gewesen, dass der Angeklagte zum Tatzeitpunkt in seiner Zurechnungsfähigkeit stark eingeschränkt war.

Schlussplädoyers: „Er hätte ihn auch nicht erschlagen können“

In ihren Schlussplädoyers betonten Staatsanwalt und Verteidiger ihre unterschiedlichen Standpunkte. Der Staatsanwalt erklärte: „Er hätte ihn auch nicht erschlagen können“ und hob hervor, dass der Angeklagte – wenn auch eingeschränkt zurechnungsfähig – durchaus in der Lage war, anders zu handeln. „Der Angeklagte hatte sehr wohl begriffen, was er tut und was er damit alles anrichtet“, fügte er hinzu und appellierte an die Geschworenen, dass eine Verurteilung wegen Mordes unvermeidlich sei.

Schlussworte vom Angeklagten: „Ich bin geistig nicht normal“

Verteidiger Heiss vertrat eine andere Ansicht und betonte, dass sein Mandant zwar möglicherweise wusste, dass die Tat „Unrecht ist“, jedoch durch seine schwierige Lebensgeschichte und das Verhalten des Opfers zuvor von einer heftigen Gemütsbewegung überwältigt wurde. „Man muss somit in Betracht ziehen, dass es eine Affekttat war und die Zurechnungsfähigkeit nicht mehr vorhanden war“, erklärte er. Im Anschluss durfte der Angeklagte ein Schlusswort sprechen, in dem er unter anderem auf seinen schwierigen Lebensweg hinwies und sagte: „Ich bin geistig nicht normal.“ (APA/Red; 21.11.24)

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 21.11.2024 um 19:47 Uhr aktualisiert