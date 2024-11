Tankbetrüger flüchtet ohne zu bezahlen: Betreiber nimmt Verfolgung auf

Nach Tankbetrug geflüchtet: Der Tankstellenbesitzer verfolgte den 22-Jährigen auf die Autobahnauffahrt der A2 in Lieboch weiter in Richtung Wien.

Nach Tankbetrug geflüchtet: Der Tankstellenbesitzer verfolgte den 22-Jährigen auf die Autobahnauffahrt der A2 in Lieboch weiter in Richtung Wien.

Gegen 8.20 Uhr hielt der 22-jährige in Graz wohnhafte Slowene mit seinem grauen Pkw an einem Tankstellenbetrieb. Am Beifahrersitz befand sich eine 21-Jährige. Nach Beendigung des Tankvorganges fuhr der Lenker ohne zu bezahlen davon. Der Tankstellenbesitzer nahm mit seinem Pkw die Nachfahrt auf und setzte währenddessen einen Notruf ab.

Verfolgungsjagd: 22-Jähriger festgenommen

Der 24-Jährige verfolgte den 22-Jährigen auf die Autobahnauffahrt der A2 in Lieboch weiter in Richtung Wien. An der Ausfahrt Gleisdorf Süd hat der 24-Jährige die Nachfahrt abgebrochen. Der 22-Jährige führte seine Fahrt in hoher Geschwindigkeit Richtung Feldbach fort. Dort wurde er von der örtlichen Polizeistreife angehalten und festgenommen.

Polizei sucht nach möglichen Opfern

Der 24-Jährige gab an, dass der 22-Jährige einen überaus riskanten Fahrstil vorwies. Sollten Personen durch den 22-Jährigen gefährdet worden sein, mögen sie sich bei der Polizeiinspektion Stainz unter 059133/6112 100 melden.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 21.11.2024 um 19:59 Uhr aktualisiert