KV-Verhandlungen gescheitert – Streiks im Handel stehen bevor

Die vierte Runde der Kollektivvertragsverhandlungen für den Handel am 21. November 2024 brachte keine Einigung. Nun stehen Streiks bevor.

am Black Friday

Die vierte Runde der Kollektivvertragsverhandlungen für den Handel am 21. November 2024 brachte keine Einigung. Nun stehen Streiks bevor.

Veröffentlicht am 21. November 2024, 20:01 / ©GPA / Daniel Novotny

Auch die vierte Runde der Kollektivvertragsverhandlungen für rund 430.000 Angestellte und 15.000 Lehrlinge im Handel, die am 21. November 2024 stattfand, brachte keine Einigung. Das zuletzt unterbreitete Angebot der Arbeitgeber sieht nach wie vor eine Gehaltserhöhung von 3,1 Prozent für 2025 vor, sowie eine zusätzliche Erhöhung von 0,5 Prozent im Jahr 2026, vorausgesetzt, die rollierende Inflation liegt unter 2 Prozent. Zuvor hatte auch die dritte Verhandlungsrunde am 14. November keine Lösung gebracht.

Arnost: „Das ist einfach zu wenig“

„Leider haben sich die Arbeitgeber nicht bewegt und beharren auf ihrem Letztangebot. Das ist einfach zu wenig“, zeigte sich die Chefverhandlerin der Gewerkschaft GPA, Veronika Arnost enttäuscht. Laut den Gewerkschaften würden die Beschäftigten einseitig das volle Risiko der derzeit schwierigen wirtschaftlichen Lage tragen. Das Angebot der Arbeitgeber biete keinerlei Sicherheit für eine nachhaltige Gehaltsentwicklung.

Handel streikt am Black Friday

Der Vorsitzende des Wirtschaftsbereichs Handel, Martin Müllauer, kündigte an, dass die Gewerkschaften wie bereits zuvor angekündigt zu Streiks am Freitag, dem 29. November, und Samstag, den 30. November, aufrufen würden. Zudem würden alle Menschen, die sich mit den Handelsangestellten solidarisch erklären, eingeladen, die Proteste zu unterstützen. Er betonte auch, dass weitere Maßnahmen in Vorbereitung seien.