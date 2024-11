Sirenenalarm über Villach: Deshalb rückten die Einsatzkräfte aus

Am Donnerstagabend kam es in der unteren Fellach zu einem Einsatz.

Veröffentlicht am 21. November 2024, 20:17 / ©Leserfoto

Zahlreiche Einsatzkräfte wurden am Donnerstagabend in die Untere Fellach alarmiert. „Eine Ölspur zieht sich von Völkendorf bis in die Fellach“, informiert Oberbrandmeister Alexander Scharf, Zugskommandant der Hauptfeuerwache Villach auf Nachfrage von 5 Minuten. Es dürfte sich um einen größeren Einsatz handeln, aktuell befinden sich vier Feuerwehren – nämlich Völkendorf, Fellach, St. Martin und die HFW Villach – vor Ort. Auch Polizeibeamte stehen im Einsatz.

Kilometerlange Ölspur sorgt für Feuerwehreinsatz

Die Aufräumarbeiten laufen auf Hochtouren. Wie genau es zu der Ölspur gekommen ist, ist noch unklar. „In der unteren Fellach steht ein defekter Schneepflug. Möglicherweise ist die Hydraulik defekt“, berichtet jedoch ein Anrainer. Nähere Informationen folgen.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 21.11.2024 um 20:26 Uhr aktualisiert