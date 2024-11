„Willkommen in Wolfsberg“: EUCO Center erstrahlt im neuen Glanz

Feierlich eröffnet wurde am heutigen Donnerstag, 21. November 2024, das neue EUCO Center in Wolfsberg. Pünktlich um 18.30 Uhr hießen die Eigentümer und Geschäftsführer der Rutter Immobilien Gruppe, Stefan Rutter und Christian Harisch ihre zahlreichen Gäste willkommen.

Modern und komfortabel

„Herzlich Willkommen in Wolfsberg – Euco forever“, freute sich Stefan Rutter zur Feier des Tages bei der Neueröffnung des EUCO Centers in Wolfsberg, welches bereits seit 1972 das Stadtbild von Wolfsberg prägt. Insgesamt wurden rund 10 Millionen Euro für die Modernisierung in die Hand genommen. Pünktlich zur Vorweihnachtszeit erstrahlt das Center im neuen Glanz. Unverändert bleibt allerdings die komfortable Parksituation am Gelände. Zusätzlich wurden auch zahlreiche E-Ladestationen am Parkplatz errichtet.

©5 Minuten Auch auf zahlreiche Parkplätze vor dem Center müssen Besucher in Zukunft nicht verzichten. ©5 Minuten Pünktlich um 18.30 Uhr wurde das neue EUCO Center in Wolfsberg eröffnet.

Neue Shops und ein Restaurant runden das Paket ab

Manche Dinge ändern sich allerdings nie: Das Herz des Hauses bleibt der familienbetriebene Lebensmittelmarkt. Neben dem ADEG Markt findet man nach wie vor die BKS Bank, die „team santé“ Apotheke, die Trafik Grässl, den Floristikladen „Blumen bunt & grün“, eine Handybörse sowie das Café Kaputtschino und das Reisebüro „hitreise.at“ im Center vor. Doch auch für Brillenträger, Tierliebhaber und Co. gibt es erfreuliche Neuigkeiten. Gleich drei neue Shops ziehen ins Center ein – nämlich ein „Fressnapf„, „Sehen Wutscher“ und ein dm Drogeriemarkt. „Ganz besonders freuen wir uns über das neue Restaurant, welches vom Wolfsberger Erfolgsgastronom Manuel Wutscher mit neuem Namen und Konzept wiedereröffnet hat“, geben die Geschäftsführer abschließend bekannt.