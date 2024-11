LKW versperrte Sicht: Zwei Lenker bei Crash verletzt

Am 21. November, gegen 13.20 Uhr, lenkte ein 23-jähriger Mann aus Wolfsberg sein Auto auf der B70 Packer Straße von Frantschach kommend in Richtung Wolfsberg. Zur gleichen Zeit fuhr eine 21-jährige Frau, ebenfalls aus Wolfsberg, in die entgegengesetzte Richtung, mit der Absicht, die B70 in Richtung Zellacher Gemeindestraße zu verlassen.

LKW versperrte Sicht auf Kreuzung

Ein bislang unbekannter LKW ordnete sich zeitgleich von einem LKW-Parkplatz im dortigen Bereich in den Fließverkehr ein und nahm beiden Unfallbeteiligten die Sicht auf die Kreuzung. Als die 21-Jährige in die Zellacher Gemeindestraße abbog, kam es aufgrund der eingeschränkten Sicht zur rechtwinkligen Kollision beider Fahrzeuge im Kreuzungsbereich.

Beide Lenker verletzt

Beide Fahrzeuglenker wurden durch den Zusammenstoß leicht verletzt und mittels Rettungsdienst ins LKH Wolfsberg gebracht. An den beteiligten Fahrzeugen entstand erheblicher Sachschaden in unbekannter Höhe. Die beiden Fahrzeuge mussten aufgrund der Beschädigungen abgeschleppt werden.