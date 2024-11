Schnee und Wolken in Österreich: Nachmittags mehr Sonne

Das Wetter in Österreich wird am Freitag wechselhaft, mit Sonne und Schnee.

Zu Beginn dominieren die Wolken, wobei es vor allem an der Alpennordseite vereinzelt schneit. „An anderen Orten fallen nur noch ein paar Schneeflocken oder einzelne leichte Schneeschauer. Am Nachmittag zeigt sich in vielen Regionen zeitweise die Sonne, während im Westen dichte Wolken weiterhin bestehen bleiben und dort erneut Schneeschauer auftreten können“, so die GeoSphere Austria. Der Wind weht mäßig bis lebhaft, im Wiener Becken und im Nordburgenland auch stark, aus West bis Nordwest. Die Frühtemperaturen liegen zwischen minus 3 und plus 2 Grad, während die Höchstwerte des Tages zwischen minus 1 und plus 4 Grad liegen.