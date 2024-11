Schnee-Prognose: So wird das Wetter in der Steiermark am Freitag

„Zeitig in der Früh schneit es noch leicht in der Steiermark, selbst im Südosten dürfte es eine dünne Schneedecke geben“, so die Wetterprognose der GeoSphere für Freitag. Dies soll allerdings nicht lange anhalten – schon bald ziehen sich die Schneeschauer ins nördliche Bergland zurück, heißt es. „Die Wolken lockern auf und machen spätestens ab Mittag der Sonne Platz“, informieren die Wetterexperten weiter. Außerdem werden winterliche Temperaturen erwartet: „Winterlich kalt mit teils Dauerfrost im Norden und maximal 4 Grad in der südlichen Steiermark.“